Díaz-Canel remercie pour le soutien des entrepreneurs argentins à Cuba

La Havane, 9 déc (ACN) Le Président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a commencé sa journée de travail avec des échanges avec des entrepreneurs argentins, qui ont ratifié l'intérêt de renforcer les liens économiques-commerciaux et d’investissement.

Díaz-Canel a remercié l’entreprenariat argentin pour son soutien et sa confiance dans les relations commerciales avec Cuba malgré l’intensification du blocus des États-Unis, selon le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a publié sur Twitter.

L'Argentine est l'un des principaux associés commerciaux de Cuba dans la région et le monde.