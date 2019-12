Díaz-Canel assiste aux débats des commissions permanentes de travail du Parlement cubain (+Photos)

Partager



La Havane, 17 déc (ACN) La première journée de sessions des commissions permanentes de travail de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP), a commencé aujourd'hui au Palais des Conventions de cette capitale avec la participation du Président de la République Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Le mandataire cubain, accompagné du Président de l'ANPP et du Conseil d'État Esteban Lazo Hernández, assiste à la commission des affaires économiques, laquelle analyse l’estimation de l'accomplissement du plan de l'économie en 2019 et le projet de loi budgétaire pour 2020.

Avec la présence de Salvador Valdés Mesa, vice-président de la République, la commission agroalimentaire, à côté de celle de l'éducation, de la culture, de la science, de la technologie et de l'environnement, analyse les résultats d'une étude sur l'application de la science, de la technologie et de l'innovation dans la production alimentaire.

Le travail des commissions sera développé aujourd'hui et demain, ce qui précède la quatrième session ordinaire de cet organe dans sa 9e législature, les 20 et 21 décembre.