Díaz Canel : Le peuple cubain souligne l'exemple des Cinq

La Havane, 18 déc (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Président de Cuba, a publié sur son compte Twitter que le peuple cubain souligne l'exemple des Cinq Héros.

"Un lustre après le retour des Cinq Héros à la Patrie, nous les voyons incorporés à la vie professionnelle, sociale et quotidienne du pays", le mandataire a écrit sur ce réseau social.

Cuba rappelle le retour à la Patrie le 17 décembre 2014 de trois des cinq combattants antiterroristes pris aux États-Unis, comme le leader Fidel Castro l’a prédit quand il a exprimé : Ils reviendront!, lors d’une cérémonie le 23 juin 2001, dans la municipalité Cotorro.

Plus de 10 ans plus tard, la prédiction s'est matérialisée après une forte campagne de solidarité avec les Cinq, comme Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González et René González sont appelés internationalement.

René González est revenu à Cuba en 2013, Fernando González en février 2014, et Gerardo Hernández, Ramón Labañino et Antonio Guerrero ont été libérés le 17 décembre 2014, grâce à un accord humanitaire entre les gouvernements des États-Unis et de Cuba.

Pendant les années d'emprisonnement aux États-Unis, condamnés injustement, les antiterroristes cubains ont été des victimes de violations des droits de l'homme.