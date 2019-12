Le Chancelier cubain reçoit le directeur de l'Association nationale d'éditeurs de journaux des États-Unis

Partager



La Havane, 18 déc (ACN) Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a rencontré au siège de la Chancellerie Benjamin Chavis, directeur exécutif de l'Association nationale d'éditeurs de journaux des États-Unis, NNPA selon son sigle en anglais.

D’après le diplomate cubain sur Twitter, l'activiste et reconnu défenseur des droits civils a ratifié le compromis du peuple nord-américain, en particulier des Afro-Américains, avec les liens entre les deux pays et le rejet du blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba.

Pendant un échange avec la presse nationale et étrangère, Chavis, qui participe à la 18e édition de la série des conversations Cuba dans la Politique extérieure des États-Unis d'Amérique, a ratifié son appui à l’Île et a affirmé que la Révolution cubaine a rapporté des bénéfices à son peuple, aux Caraïbes, à celui des États-Unis, à ceux de l'Afrique et au monde entier.

L'Association nationale d'éditeurs de journaux a été fondée en 1940 quand John H. Sengstacke, du Défenseur de Chicago, a organisé une réunion avec d'autres maisons d'édition afro-américaines afin "d'harmoniser nos énergies dans le but commune au profit du journalisme noir".