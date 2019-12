Raúl et Díaz-Canel assistent à la 4e session de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire

Partager



La Havane, 20 déc (ACN) Raúl Castro, Premier Secrétaire du Parti communiste de Cuba, et Miguel Díaz-Canel, Président de la République, assistent à la quatrième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) dans sa neuvième législature, qui se développe aujourd'hui au Palais des Conventions de cette capitale.

Esteban Lazo, président de l'organe législatif, a informé que l'ordre du jour de la réunion parlementaire inclut le contrôle des accords, la réorganisation des commissions permanentes de travail et l'approbation des projets de la loi budgétaire de l'État pour 2020 et l'organisation et le fonctionnement des assemblées municipales et de l'ANPP.

La quatrième session ordinaire inclut aussi dans son programme la désignation du Premier ministre, les vice-premiers ministres et d’autres membres du Conseil des ministres, l'approbation du chronogramme législatif pour l'implémentation de la Constitution de la République et la ratification des accords et les dispositions du Conseil d'État.

Comme l’antichambre de ces sessions, pendant deux jours les 11 commissions permanentes de l'Assemblée ont débattu des questions de grand intérêt pour le pays et pour la vie du peuple.