L’Assemblée nationale du Pouvoir populaire désigne des membres du Conseil des ministres (+Photos)

La Havane, 23 déc (ACN) Les députés de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) de Cuba ont désigné, conformément à la proposition de Miguel Díaz-Canel, Président de la République, les membres du Conseil des ministres, composé de six vice-premiers ministres.

Le Commandant de la Révolution Ramiro Valdés Menéndez, Roberto Morales Ojeda, Inés María Chapman, Ricardo Cabrisas Ruíz, Alejandro Gil Fernández et José Luis Tapia Fonseca ont été sélectionnés comme vice-premiers ministres et ils accompagneront dans sa gestion Manuel Marrero, qui a été préalablement désigné comme premier ministre.

José Amado Ricardo Guerra a été ratifié par l'ANPP comme le secrétaire de cet organisme gouvernemental.

Le Conseil des ministres est aussi composé de:

Ministre de l'Intérieur : Julio César Gandarilla Bermejo

Ministre des Forces armées révolutionnaires : Leopoldo Cintra Frías

Ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger : Rodrigo Malmierca Díaz

Ministre de la Science, de la Technologie et de l'Environnement : Elba Rosa Pérez Montoya

Ministre de l'Enseignement supérieur : José Ramón Saborido Loidi

Ministre des Finances et des Prix : Meisi Bolaños Weiss

Ministre de l'Industrie alimentaire : Manuel Santiago Sobrino Martínez

Ministre de l'Agriculture : Gustavo Rodríguez Rollero

Ministre de la Construction : René Mesa Villafaña

Ministre de la Justice: Oscar Manuel Silveira Martínez

Ministre de l'Éducation : Ena Elsa Velázquez Cobiella

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale : Martha Elena Feito Cabrera

Ministre de la Culture : Alpidio Alonso Grau

Ministre des Communications : Jorge Luis Perdomo Di-Lella

Ministre des Industries : Eloy Álvarez Martínez

Ministre du Transport : Eduardo Rodríguez Ávila

Ministre du Tourisme : Juan Carlos García Granda

Ministre - Présidente de la Banque centrale de Cuba: Marta Sabina Wilson González

Ministre de l'Énergie et des Mines : Nicolás Arrente Cruz

Ministre du Commerce intérieur : Betsy Díaz Velázquez

Ministre de l'Économie et de la Planification : Alejandro Gil Fernández

Ministre de la Santé publique : José Ángel Portal Miranda

Ministre des Affaires étrangères : Bruno Rodríguez Parrilla

Président de l'Institut Cubain de Radio et de Télévision: Alfonso Noya Martínez

Président de l'INRH: Antonio Rodríguez Rodríguez

Président de l'Institut national du Sport, de l'Éducation physique et de la Récréation : Osvaldo C. Vento Montiller

Conformément à la Constitution cubaine, le Conseil des ministres est l'organe exécutif et administratif suprême et constitue le Gouvernement de la République, qui rend des comptes périodiquement de ses activités devant l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire.