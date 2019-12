Díaz–Canel a présidé la cérémonie de l’anniversaire 60 du MINREX

Partager



La Havane, 24 déc (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Président de la République de Cuba, a participé à la cérémonie de l'anniversaire 60 de la constitution du ministère des Affaires étrangères (MINREX).

La cérémonie de commémoration de cet organisme a eu lieu dans la Salle universelle des Forces armées révolutionnaires, dans cette capitale, où José Ramón Machado Ventura, Deuxième Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba; Esteban Lazo Hernández, Président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire ; Bruno Rodríguez Parrilla, ministre des Affaires étrangères ; et Rodrigo Malmierca, ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, ont été présents aussi.

Díaz– Canel a publié sur Twitter un message de félicitation aux travailleurs et aux diplomates du MINREX et au peuple, à l’occasion de l'anniversaire 60 de la création de l'organisme.

La Chancellerie cubaine a été constituée le 23 décembre 1959 par un décret du Gouvernement révolutionnaire, pour substituer le ministère d'État, une dépendance fondée pendant la première occupation américaine et dessinée pour servir les intérêts du gouvernement des États-Unis.

Depuis sa création, le MINREX a assumé les principes basiques du Droit international : le respect de la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États; l'autodétermination des peuples; le rejet de l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États; le droit à la coopération internationale au profit et dans l'intérêt mutuel ; les relations pacifiques entre les États, et d’autres préceptes de la Charte des Nations Unies.