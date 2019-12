Le député français Éric Coquerel demande la fin du blocus étasunien contre Cuba

Partager



La Havane, 26 déc (ACN) Le député français Éric Coquerel a souligné aujourd'hui les succès sociaux de Cuba et a exigé la fin du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis pendant près de soixante ans.

À propos d'un nouvel anniversaire du Premier janvier 1959, le dirigeant de gauche a précisé que la Révolution cubaine représente un projet d'indépendance, lequel a défié les intérêts impérialistes présents à l'Amérique latine, l’agence Prensa Latina rapporte depuis Paris.

Le parlementaire de La France insoumise, qui a visité l'île caribéenne au début de l'année, reconnaît l’environnement si défavorable où les réussites de la santé et de l'éducation sont préservées.

Coquerel a réitéré son appui à Cuba et le rejet de l’intensification du blocus américain, une hostilité mise en pratique par l'administration du président Donald Trump avec des mesures comme l'activation du Titre III de la loi Helms-Burton.

La France devrait combattre cette politique agressive d'une manière plus énergique, il a dit.