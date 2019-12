Le Président cubain visite des œuvres restaurées à La Havane (+Photos)

Partager



La Havane, 30 déc (ACN) Le Président Miguel Díaz-Canel visite aujourd'hui des œuvres de cette capitale liées à la récréation et au loisir de la population.

Accompagné de Luis Antonio Torres Iríbar, premier secrétaire du Parti communiste de Cuba à La Havane ; et Reinaldo García Zapata, président de l'Assemblée provinciale du Pouvoir populaire, le mandataire a visité les complexes récréatifs Marcelo Salado et José Antonio Echeverría, lesquels ont été restaurés.

Conformément le profil Twitter de la Présidence de la République, Díaz-Canel a affirmé que la récupération de ces installations "est la preuve que nous pouvons vaincre l'imperfection ".

La capitale développe un ambitieux programme d’investissement à l'occasion de la célébration de l'anniversaire 500 de sa fondation.