Cuba et la Gambie ont renouvelé un accord de coopération de la Santé

La Havane, 3 jan (ACN) Cuba et la Gambie ont renouvelé un accord de collaboration dans le domaine de la Santé signé par les deux pays il y a quelques décennies, lequel inclut l'aide médicale cubaine au peuple de ce pays africain.

Selon Cubaminrex, l'accord actualisé a été signé au siège du ministère gambien de la Santé par son représentant, Ahmadou Lamin Samateh, et l'ambassadeur cubain dans cette nation, Rubén G. Abelenda.

Après la signature, qui a eu lieu en présence du chef de la Brigade médicale de Cuba en Gambie, Anaris Marta Odio, et des fonctionnaires nationaux, Samateh et Abelenda se sont félicités du renouvellement de l'accord.

Ils sont d’accord que le renouvellement de l'entente met en évidence le positif état des relations entre les deux gouvernements et les deux peuples, liés par leur histoire, leurs racines, leur culture et une amitié basée sur le respect et l'aide mutuelle.

Le site de la Chancellerie explique que la coopération médicale cubaine en Gambie a commencé en juin 1996, quand 38 collaborateurs sont arrivés à Banjul dans la modalité d'assistance technique.

Grâce au leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, la faculté gambienne de Médecine a été créée en 1999, la première dans ce continent, laquelle reçoit encore le soutien de professeurs de la nation caribéenne.