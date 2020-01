Díaz-Canel souligne l’importance du legs de José Martí pour Cuba

Partager



La Havane, 6 jan (ACN) Le Président Miguel Díaz-Canel Bermúdez a souligné sur Twitter le legs de José Martí pour tous les Cubains dans le but de conquérir et de poursuivre leur développement en faveur de toute la société.

Ce mystère très clair et intouchable. Le legs de Marti toujours est présent et indispensable comme prémisse et référence dans nos aspirations et réalisations #SomosCuba #SomosContinuidad, le mandataire a écrit sur le réseau social.

Díaz-Canel a aussi publié sur Twitter un lien vers le journal digital Juventud Rebelde, qui sous l'intitulé Ce mystère très clair et intouchable, souligne le rôle du Héros National, considéré comme le plus universel des Cubains.

Le journal souligne qu’au plus haut et sacré de Cuba, là, où l'impur ne peut le toucher, José Martí est, et ajoute que “les clés de notre croissance, de la volonté de liberté, de la générosité et le dévouement aux autres” vivent en lui.