Le gouvernement cubain félicite le Myanmar à l’occasion de l'anniversaire de son indépendance

La Havane, 6 jan (ACN) Héctor Conde, ambassadeur de Cuba au Myanmar, a félicité ce lundi au nom du gouvernement et du peuple cubains ce pays asiatique, à l’occasion de l'anniversaire 72 de son indépendance.

Dans la ville de Naipyidó, la capitale de cette nation, le diplomate a exprimé la disposition du gouvernement de l’Île de renforcer les relations bilatérales et la coopération, quand il a assisté à une réception officielle offerte par le président birman, U Win Myint et la conseillère d'État Aung San Suu Kyi, l’agence Prensa Latina rapporte.

Cuba et le Myanmar s'accordent sur l'importance de promouvoir la coopération sud - sud et de travailler pour atteindre les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, Conde a dit.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 12 octobre 1976 et depuis octobre dernier, le gouvernement de Naipyidó a un nouveau siège diplomatique à La Havane.