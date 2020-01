Le Chancelier cubain exprime les condoléances à l'Australie

Partager



La Havane, 7 jan (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministre cubain des Affaires étrangères, a exprimé les condoléances à l'Australie au nom de Cuba, par les grands incendies qui continuent de toucher cette nation.

Sur son compte officiel Twitter, le chef de la diplomatie antillaise a présenté les sincères condoléances “au peuple et au gouvernement de #l’Australie face à la perte de vies humaines, les dommages à la faune et à la flore provoqués par les incendies de forêt dans ce pays. J’étends mes condoléances aux familles des victimes et aux personnes touchées.”

Le Premier ministre de l'Australie, Scott Morrison, a récemment affirmé que les incendies de forêt dans ce pays continueront jusqu'à ce qu'il pleuve pour calmer le feu qui brûle depuis octobre, Telesur publie.

L’épaisse fumée et les vents avec de cendres affectent le sauvetage des personnes, le gouverneur de l'état de Victoria, Daniel Andrews, a rapporté ce lundi, d’après l’agence d’information Prensa Latina.

À cause de la propagation des flammes, au moins 25 personnes et 500 millions d'animaux sont morts depuis le début de la catastrophe il y a deux mois, laquelle a augmenté depuis la fin de 2019, en raison des hautes températures de plus 40 degrés Celsius.