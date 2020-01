Le ministre pakistanais de la Santé reçoit l’ambassadeur cubain

Partager

La Havane, 8 jan (ACN) Le ministre d'état des Services nationaux de la santé, des régulations et de la coordination du Pakistan, Zafar Mirza, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de Cuba dans cette nation, Gabriel Tiel Capote, qui lui a présenté une invitation de son homologue cubain pour visiter l’Île.

Cubaminrex publie que le ministre pakistanais a accepté l'invitation avec satisfaction et il a demandé à l'ambassadeur de transmettre son remerciement à son homologue cubain, José Ángel Portal Miranda, au cours d'un entretien où on a analysé les possibilités de coopération dans les aspects du secteur de la santé les plus importants pour les deux nations.

Tiel Capote a souligné les progrès de la santé du peuple cubain malgré le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis depuis six décennies, lequel a été intensifié par l'actuelle administration nord-américaine de Donald Trump.

Cuba et le Pakistan ont renforcé leurs relations diplomatiques après le tremblement de terre du Cachemire en 2005, raison pour laquelle une brigade du Contingent internationaliste Henry Reeve, du pays caribéen, a apporté une aide humanitaire aux victimes.

La République islamique du Pakistan est un État souverain du sud de l'Asie, avec une surface de 796 mille 095 kms ² et une population de plus de 200 millions de personnes.