Del mundo para Cuba, artistas extranjeros en Jazz Plaza 2020

La Habana, 13 ene (ACN) A las puertas del XXXV Festival Internacional Jazz Plaza, a celebrarse desde mañana y hasta el domingo 19 de enero, se confirma la presencia de empresarios y músicos extranjeros que arribarán a Cuba para compartir con el público la más importante cita del género en el país.

En conferencia de prensa en el Hotel Nacional, los organizadores del evento destacaron la importante presencia extranjera en esta entrega, a pesar del fuerte bloqueo impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas, el cual dificulta los viajes de muchos artistas provenientes de esa nación norteamericana.

Y es que la fuerte colaboración entre músicos foráneos y del patio se hará sentir desde la primera jornada del Jazz Plaza, donde confluirán mañana, en el escenario de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, Afrojazz con Bobby Carcassés, y las Bandas de New Orleans: The Soul Rebels, con invitados como Trombone Shorty Foundations, Big Chief Monk Boudreaux, Tank and The Bangas y Cimafunk.

Esta participación del aclamado Cimafunk junto a las bandas de New Orleans, en la edición 35 del Festival, se ha convertido en todo un hito, y los fans podrán disfrutar de dicha unión en distintas ocasiones a lo largo de esta semana.

Por su parte, el reconocido guitarrista Stanley Jordan, de nacionalidad norteamericana, y sobresaliente por el uso de la técnica tapping, con la que logra reproducir el sonido de dos y hasta tres guitarras, brindará un concierto único el día 17, en la misma sala del Teatro Nacional.

También traerán su música Miguel Zenón y Eddy Gómez (Puerto Rico), Andrea Motis (España), Lichel Alabo (Martinica), y Line Cruse (Holanda).

El XV Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam, que comenzará el día 15 y se extenderá hasta el sábado 18, con sede en la Fábrica de Arte Cubano, contará con la presencia de, al menos, 13 participantes foráneos, en un amplio programa de actividades.

Estefanía Romero, investigadora, escritora y crítica de jazz, fundadora y jefa de edición de Bop Spots, único medio de crítica de jazz en México, y el primer canal en español sobre la historia del género y sus compositores, brindará una conferencia este miércoles titulada La migración del jazz en Estados Unidos y México: culturas (¿insertadas?) que innovan el género o se quedan en el olvido.

El jueves 16, con el título La tradición de Mardis Gras y la conexión Cuba-New Orleans, tendrá lugar una charla ilustrada ofrecida por el norteamericano Monk Boudreaux, Big Chief de las Águilas Doradas, y por Ned Sublette, compositor, músico, productor discográfico, musicólogo y autor estadounidense.

Los norteamericanos David Liebman y Bill Taylor; los alemanes Fabienne Krause y Alexander Walter; el francés Vincent Anglade; y Samy Thiébault, de Costa de Marfil, compartirán también en este espacio teórico.