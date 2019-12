La Directrice générale de l'UNESCO visitera Cuba

Partager

La Havane, 2 déc (ACN) Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), entamera une visite officielle à Cuba le 4 décembre.

Selon le site Web de la Chancellerie cubaine, la visiteuse distinguée aura des conversations officielles avec des autorités cubaines et réalisera d'autres activités.

L'UNESCO a pour objectif de guider les peuples sur une gestion plus efficace de leur développement, à travers des ressources naturelles et des valeurs culturelles, afin de moderniser et de faire progresser les nations du monde, sans perdre l'identité et la diversité culturelle.

Son actuelle directrice générale, qui a pris ses fonctions le 15 novembre 2017, est une haute fonctionnaire et politique française, conseillère culturelle du président François Hollande (2014-2016) et ministre de la Culture et de la Communication de 2016 à 2017.