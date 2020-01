Pablo Civil: nos mantendremos en el podio, con cambios mínimos en la alineación

Las Tunas, 20 ene (ACN) El director técnico de los Leñadores de Las Tunas, Pablo Civil, considera que su equipo ha sido el de mejores resultados en los últimos cinco años y piensa que sus muchachos pueden mantenerse en el podio en la Serie Nacional 60, con cambios mínimos en la alineación.

Es un reto –dijo el mentor a la Agencia Cubana de Noticias--, aunque no es nada fácil lograrlo, luego de haber conquistado un subcampeonato, un campeonato y un tercer lugar.

En la campaña que se avecina el sistema de competencia cambiará, no habrá refuerzos, de ahí que es imprescindible prepararse mejor, tanto jugadores como entrenadores, además de trabajar para que los atletas tengan más amor por la camiseta y que en el cuerpo de dirección haya mayor consenso a la hora de tomar decisiones, precisó el mánager.

Sobre su nómina para la próxima serie, Civil explicó que son varios los peloteros que pasan los 30 años, que están en plena madurez, pero sí deben realizar un mayor esfuerzo en la preparación en busca de más rendimiento.

De los jugadores de Las Tunas que en varios segmentos se han desempeñado como regular, el designado Dánel Castro tiene 43 años, el más veterano de Cuba entre los peloteros en activo es Yosvani Alarcón, 35; Yordani Alarcón 37, Andrés de la Cruz 33, Ernesto Lalana 30, Andrés Quiala 35, Yunieski Larduet 35, Jorge Yhonson, (operado del hombro izquierdo), 35, y Rondón 32.

Solamente no llegan a los 30 años, Denis Peña Rafael Viñales y Dailier Peña.Sobre la oportunidad a otros peloteros que han permanecido en el banco sin jugar mucho tiempo, Civil afirmó que en la Serie 60 no realizará muchos cambios en la alineación, solamente algunos, teniendo en cuenta que en Las Tunas no hay suficientes beisbolistas de perspectivas a mediano y largo plazos.

La Serie Nacional es para ganar, no para desarrollar peloteros, dijo el mánager al responder a la inquietud de que a Las Tunas le puede suceder igual que a otras provincias, donde han realizado una renovación total, y luego se pasan años sin que el equipo clasifique.