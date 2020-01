Canciller cubano envía su pésame al pueblo norteamericano por fallecimiento de Kobe Bryant

La Habana, 28 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, envió hoy a través de su cuenta oficial en Twitter, sus condolencias al pueblo norteamericano y a los familiares del ex jugador de baloncesto de la NBA Kobe Bryant, fallecido el pasado 26 de enero.

Our condolences to the #US people after death of #KobeBryant in fatal helicopter crash. We make them extensive to relatives, friends and followers of this legend of world basketball. | #Cuba