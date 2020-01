Implementarán precios topados para transportistas privados en Camagüey

Camagüey, 29 ene (ACN) Los precios topados a servicios particulares de transporte público, con la determinación del costo de los tramos dentro de cada ruta, se implementará en Camagüey desde el sábado próximo, a partir de medidas aprobadas por el Consejo de la Administración Provincial (CAP).



Una disminución del monto a pagar por los pasajeros de camiones hacia los municipios sobresale entre las normativas que implantará ese órgano de gobierno, según trascendió en un intercambio de la prensa con directivos de Transporte y otros organismos del territorio.



Las rutas de los camiones dirigidas hacia Sierra de Cubitas y Najasa mantienen el precio de 10 pesos cubanos o moneda nacional (CUP) ya fijado con anterioridad, mientras que hasta Jimaguayú y Esmeralda continúa con cinco y 15 CUP, respectivamente.



En cambio, en el resto de los ocho territorios no supera los 20 CUP, precisó Jorge Herrera, subdirector relacionado con la forma de gestión no estatal en la Empresa de Transporte de la demarcación.



Además, se regulan las tarifas para la transportación privada de viajeros en camiones, camionetas y autos ligeros para los servicios interprovinciales y la capital del país, y en los dos últimos medios para los municipios y los recorridos urbanos.



Al entrar al municipio de Camagüey, los camiones procedentes de otros territorios tendrán que cobrar un peso en moneda nacional, al igual que aquellos que operen en el perímetro de la ciudad.



En tanto, los recorridos en la capital provincial en camionetas desde la terminal de Ferrocarril y hasta las comunidades suburbanas de Cabeza de Vaca y Santa Teresa costarán cinco pesos, y dos desde ese mismo origen y hasta los repartos La Rafelita y Albaisa, en la periferia de esta urbe.



Herrera enfatizó en que el porteador privado debe tener el cambio para el cliente cuando, por ejemplo, este no complete el trayecto y abone menos dinero, de acuerdo con lo establecido.



La programación de un horario oficial en la ruta para cada uno de los transportistas privados permitirá intercalar sus servicios con los de guaguas estatales, las cuales partirán también de la Terminal intermunicipal, emplazada frente a la del Ferrocarril, y de la de Ómnibus Nacionales en la carretera central, explicó por su parte Miguel Arias, subdirector de operaciones de esa Empresa.



El cumplimiento de las medidas se fiscalizará por parte de los inspectores y las diversas entidades encargadas de esa tarea, tales como la Dirección Integral de Supervisión (DIS) y la Unidad Estatal de Tráfico, y se multará a quienes infrinjan esas normativas, puntualizaron los funcionarios presentes en el encuentro, donde se trató además sobre la eliminación de las piqueras ilegales.



Como parte del proceso de modificaciones para la obtención o actualización de la Licencia de Operación del Transporte para los porteadores privados, es necesario contar con una cuenta bancaria fiscal, y tener suscrito contrato con la Financiera Cimex S.A. (FINCIMEX) para la adquisición en CUP de combustible mediante tarjeta magnética, entre otros requisitos.



Según datos ofrecidos por directivos de la citada entidad de Tráfico, en la provincia existen actualmente 354 titulares de licencias de transporte - incluidos los dedicados a la actividad de tráfico de cargas-, y de ellos poco más de 250, hasta el momento, han acudido al Banco para realizar los procedimientos necesarios.