Partager



La Havane, 17 déc (ACN) Gran Caribe prévoit une saison hivernale réussie à Varadero, le pole touristique de soleil et de plage le plus grand de Cuba, et a pour but d'offrir un meilleur confort et de services d’une qualité supérieure, d’après Ismary Hernández, déléguée du groupe hôtelier dans la station balnéaire.

Dans la péninsule de Hicacos, Gran Caribe gère 13 installations, avec près de six mille chambres au total, y compris le nouvel Hôtel International, et le récemment rouvert bar - mirador Eclipse dans l'hôtel Sun Beach, la fonctionnaire a commenté.

Actuellement le marché russe est le plus fort, et la présence de clients de l'Allemagne, du Canada et des nations latines est aussi importante; on prévoit une bonne haute saison, la déléguée a ajouté.

Elle a souligné qu’après un quart de siècle d’existence dans l’Île, Gran Caribe se distingue par l'hospitalité authentique, et par constituer un groupe hôtelier d'excellence, visant à favoriser et à partager des expériences mémorables.