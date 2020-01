Cuba en Naciones Unidas: la educación es una prioridad para el estado cubano

La Habana, 27 ene (ACN) El derecho a una educación de alta calidad para todos es un imperativo moral, expresó el Embajador cubano Oscar León González, Encargado de Negocios a.i de Cuba ante las Naciones Unidas, durante el Diálogo Interactivo de Alto Nivel en ocasión del día Internacional de la Educación.



Durante la II Sesión “La correspondencia entre el imperativo de la inclusión y la búsqueda de la calidad de la educación: Opciones de política y prioridades de acción”, el representante cubano agregó que “es también una necesidad para promover una cultura de paz, de entendimiento y de no discriminación de ningún tipo,” según publica Cubaminrex.



El representante caribeño llamó a los Estados a tomar acciones concretas para dotar a este derecho de garantías materiales que posibiliten el acceso universal a la educación, a todos los niveles y durante toda la vida, especialmente cuando cifras oficiales hablan de que en el mundo existen 260 millones de niños que no asisten a la escuela primaria ni secundaria; mientras 758 millones de personas no saben leer ni escribir, de ellas dos tercios son mujeres.



León González subrayó que el estado cubano convirtió a la educación en una de sus prioridades desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana y recordó la monumental Campaña de Alfabetización de 1961, con la cual Cuba logró convertirse en Territorio Libre de Analfabetismo.



El diplomático argumentó, asimismo, cómo a pesar del bloqueo impuesto durante 60 años por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, Cuba posee un sistema de educación universal, accesible y gratuito, a todos los niveles, y abierto a todas las edades, sin discriminación de ningún tipo.



Más de dos tercios del presupuesto del país se destinan a mejorar los niveles de educación, salud, seguridad y bienestar social, cultura, deportes, así como para la investigación científica y técnica, añadió.



Ilustró también cómo la mayor de las Antillas ha apoyado a más de 10 millones de personas en 32 países a alfabetizarse, a través del método de "Yo, Sí Puedo".