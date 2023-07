Le Premier ministre met l'accent sur les soins aux personnes âgées à Cuba

La Havane, 23 juillet (ACN) Le Premier ministre cubain Manuel Marrero a souligné ce dimanche la protection de la santé mentale des personnes âgées sur l'île des Caraïbes, qui compte la population la plus âgée d'Amérique latine.





Sur son compte Twitter, Manuel Marrero a fait allusion à la célébration, la veille, de la Journée mondiale du cerveau, avec un colloque entre les membres des écoles de soignants, la chaire d'intégration corps-esprit et les professionnels de la santé dans la province centrale de Matanzas.

Le forum visait à promouvoir une santé cérébrale optimale tout au long de la vie des personnes âgées à Cuba, étant donné que le pays est confronté à son principal défi démographique : le vieillissement croissant de sa population.

Manuel Marrero a souligné le succès de cet événement académique et a affirmé qu'il s'agissait de sessions d'apprentissage pour tous les participants.

Selon le profil Facebook de la chaire d'intégration corps-esprit du territoire de Matanzas, le colloque nous a permis de continuer à "nous autonomiser dans la culture de la neurostimulation et de la neuroprotection du cerveau à tous les âges", mais en mettant l'accent sur les personnes âgées. Le site a reflété la participation active de spécialistes des soins de santé cognitive et cérébrale, et la remise de prix à des promoteurs de la santé exceptionnels dans ce domaine médical.

Ils ont également décerné des certificats de fin d'études dans le cadre de la troisième édition du cours de troisième cycle en neuro-éducation, "votre cerveau est votre priorité absolue", selon la page Facebook.

Dans un autre tweet, le Premier ministre a également souligné les visites effectuées dans des maisons de retraite par des étudiants des facultés de sciences médicales de La Havane et de la province occidentale de Pinar del Río.

Ce sont des expériences magnifiques, qui enrichissent les plus jeunes et apportent de la joie à ceux qui le sont moins, a souligné le chef du gouvernement.

Cuba connaît un changement démographique important, caractérisé par la diminution et le vieillissement de sa population, qui est la plus âgée d'Amérique latine, ont récemment déclaré des experts.

Dans ce pays des Caraïbes, la proportion de personnes âgées par rapport au reste de la population augmente. La proportion de personnes âgées augmente, tandis que la proportion d'enfants et de jeunes âgés de zéro à 14 ans diminue.

Dans ce contexte, la nation a approuvé et appliqué depuis 2014 la politique d'attention à la dynamique démographique, qui a été mise à jour en 2022 avec une vision multifactorielle qui a un impact sur toutes ses institutions.

Source Prensa Latina