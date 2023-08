Forum d'investissement à la Foire internationale du sport de Cuba (+Photo)

La Havane, 2 août (ACN) Le forum d'investissement de la Première Foire Internationale du Sport de Cuba 2023 a mis en évidence le potentiel qui existe dans le secteur dans la plus grande des Antilles.

Parmi les projets présentés, il y a celui de la remise à neuf du complexe de piscines de Baragua, dans l'est de la capitale.

Rolando Almirante, membre du club de natation, a fait valoir la possibilité d'utiliser des énergies renouvelables tant pour l'éclairage de l'installation que pour la température de l'eau des piscines, ce qui améliorerait la qualité des séances d'entraînement des athlètes et permettrait d'économiser du carburant pour l'économie du pays.

Le cinéaste a également ajouté que, sur le plan social, la population environnante bénéficiera de nouveaux emplois et de l'amélioration de la localité.

Manuel Cumbrado, directeur adjoint de PROCUBA, du ministère du commerce extérieur et de l'investissement, a déclaré lors du forum que les lignes des projets sont conformes aux priorités du pays.

Les accords sont signés lors d'un forum d'affaires au Salon international du sport.









"Développer des projets autonomes basés sur des sources d'énergie renouvelables, qui génèrent des chaînes productives et une économie circulaire, qui diversifient l'offre exportable de biens et de services comme moyen de rentabiliser le financement obtenu par l'investissement étranger, ainsi que la substitution effective des exportations", a-t-il ajouté.

Les directeurs de PROCUBA et de CUBADEPORTES S.A. ont signé un protocole d'accord pour la promotion d'opportunités d'affaires avec des capitaux étrangers et l'offre exportable de biens et de services.

Dans le cadre du Forum d'affaires du système sportif cubain, la signature d'un accord de collaboration entre l'entreprise Cubadeportes S.A., associée à l'Institut cubain du sport (Inder), et l'entreprise d'enregistrements et d'éditions musicales (Egrem) aura lieu.

L'après-midi, la salle multifonctionnelle de la Cité des Sports accueillera la conférence "Le cluster sportif comme plateforme internationale pour une destination de tourisme sportif", donnée par l'entrepreneur espagnol Antonio González Fernández, représentant d'Almería Sports Destination.

Ensuite, son collègue Juan Luis Navarro, de Lidera Consulting, parlera du potentiel dont dispose Cuba pour transformer ses ressources dans toutes les lignes de projection, dans le but de devenir la meilleure référence et destination américaine pour le tourisme sportif amateur et de haut niveau.

La Foire a été inaugurée la veille dans la Cité des Sports de cette capitale, et compte avec la participation de 123 entreprises de 13 pays.