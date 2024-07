Cuba va révéler des preuves de complots terroristes en provenance des États-Unis

La Havane, 8 juil (ACN) Cuba exposera aujourd'hui les preuves de plans et d'actions terroristes ourdis par les Etats-Unis dans le but de créer des troubles au sein de la population et de déstabiliser le pays par la violence.

A la fin du journal télévisé national de ce lundi, la télévision cubaine proposera un programme spécial avec des preuves de ces intentions, a annoncé la veille le ministère de l'Intérieur (Minint) dans une note publiée par le quotidien Granma.

La source a rappelé qu'en décembre dernier, le gouvernement cubain a publié au Journal officiel de la République la liste des personnes et des entités qui parrainent le terrorisme contre la nation caribéenne.

Deux jours plus tard, des informations préliminaires ont été publiées sur la neutralisation d'un nouveau plan de recrutement pour mener des actions violentes dans le pays, qui devait être exécuté par un citoyen cubain résidant aux États-Unis.

Suite à l'enquête menée par les organes spécialisés du ministère de l'intérieur, Ardenys García Álvarez, le principal exécutant de ces actions, conçu aux États-Unis, a été arrêté.

García Álvarez a émigré illégalement aux États-Unis en 2014 et est ensuite entrée illégalement à Cuba par la mer et a apporté des armes à feu et des munitions.

Les actions des forces de la Minint ont empêché les plans conçus, dirigés et financés, une fois de plus, depuis les États-Unis et ont généré un processus d'enquête, centré sur les faits et les personnes impliquées, indique l'information.

Washington alloue chaque année des millions de dollars pour financer des campagnes de diffamation et des actions violentes visant à subvertir le processus révolutionnaire dans l'île.

En 2022, le Congrès du pays a déclaré l'allocation de plus de 35 millions de dollars à des programmes subversifs dirigés par le Département d'État, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et la Dotation nationale pour la démocratie (NED). (Source : Prensa Latina)