Coup d'envoi de la rencontre scientifique BioHabana 2024

Matanzas, 1 avr (ACN) La deuxième édition de l'événement scientifique BioHabana 2024 débute aujourd'hui au Centre de Conventions Plaza America de Varadero, dans la province cubaine de Matanzas, avec la participation de plus de 1.300 délégués et représentants de 25 pays.

Selon les informations publiées sur le site web de l'événement, l'événement aura pour but d'échanger des expériences sur l'interconnexion des écosystèmes d'innovation au niveau mondial et deviendra un espace pour la construction de réseaux de collaboration entre scientifiques, leaders d'opinion, entrepreneurs et hommes d'affaires.

L'inauguration d'une foire d'exposition dans l'après-midi d'aujourd'hui marquera l'ouverture de BioHabana2024 et, à partir de demain, il y aura des symposiums sur le cancer, les maladies neurodégénératives et autres traitements du cerveau, les maladies infectieuses et auto-immunes et un sur la technologie médicale et l'industrie 4.0.

Selon le programme officiel, plus de 400 présentations seront discutées lors de l'événement sur des sujets liés à l'innovation dans les modèles d'entreprise, à la biotechnologie agricole, à la collaboration entre les universités et les entreprises et à la science réglementaire, ainsi qu'à la signature d'accords et de cycles d'affaires.

Le programme détaille que sous le slogan Science for a Healthy Life, BioHabana 2024 vise à être un congrès unique en raison de sa portée et de sa diversité à la fois dans les sujets et les acteurs, un accélérateur de l'innovation et un outil pour la promotion de la coopération et des affaires, les prémisses exprimées dans le texte de l'appel.

Sous les auspices du groupe d'affaires BioCubaFarma et du groupe industriel cubain de biotechnologie, de pharmacie et de technologie médicale, l'événement offrira une occasion spéciale d'analyser la nouvelle révolution dans les sciences du XXIe siècle et d'analyser les leçons tirées de Covid-19 dans le pays. (Source:PL)