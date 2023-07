Nouvelle campagne américaine contre la collaboration médicale avec Cuba dénoncée

La Havane, 22 juillet (ACN) Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a dénoncé aujourd'hui le fait que le gouvernement des États-Unis a lancé un appel à l’allocation de millions de dollars pour promouvoir une campagne contre la collaboration médicale de l'île caribéenne dans le monde.

Une fois de plus et sans arguments, Washington recourt à la calomnie pour discréditer le noble travail humanitaire et solidaire de Cuba en faveur de la santé des autres peuples, a écrit le ministre des Affaires étrangères de la nation antillaise sur son compte Twitter.

Cuba a systématiquement dénoncé la croisade du gouvernement américain contre la collaboration sanitaire de l'île dans le monde, qu'il associe à la menace de sanctions contre les dirigeants cubains et à la pression exercée sur les États bénéficiaires pour qu'ils s'en passent.

Le 29 août 2019, le ministère cubain des Affaires étrangères (Minrex) a dénoncé dans un communiqué la campagne intense et offensive contre les activités des professionnels cubains de la santé, dirigée en détail par le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Selon les critères imaginaires des dirigeants nord-américains, il existerait un "esclavage moderne" et un "trafic d'êtres humains" dont souffriraient ceux qui travaillent dans le système de santé de la nation antillaise.

Avec la participation active de sénateurs et de membres du Congrès associés à la mafia anti-cubaine de Floride (sud-est des États-Unis) et de fonctionnaires frénétiques du Département d'État, ils accusent également les médecins cubains de s'ingérer dans les affaires intérieures des États où ils sauvent de nombreuses vies humaines.

Au début de l'année 2023, quelque 23 792 coopérants cubains du secteur de la santé fournissaient des services dans 56 pays ; tandis qu'au cours des 59 dernières années de collaboration, plus de deux milliards de patients ont été traités dans le monde.

L'internationalisme est un principe qui caractérise la santé publique à Cuba depuis que la première collaboration médicale cubaine a commencé en 1963 en Algérie, a déclaré le ministère des affaires étrangères sur Twitter en janvier dernier. (Source prensa Latina)