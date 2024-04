L'acteur cubain Jorge Perugorría reçoit le Prix national du cinéma 2024

La Havane, 1 avr (ACN) L'acteur et réalisateur cubain Jorge Perugorría a reçu dimanche le Prix National du Cinéma 2024 pour son travail national et international, reconnu tout au long de sa carrière, et pour être un défenseur de la culture cubaine.

En tant que président du jury, l'écrivain, poète, narrateur, chercheur et ethnologue Miguel Barnet a prononcé les mots d'éloge, parmi lesquels il a souligné les multiples récompenses du cinéaste sous toutes les latitudes.

À Perugorría, il faut souligner sa préoccupation et sa contribution à notre identité, ainsi que le fait qu'il soit un protecteur incontestable de la culture de cette île et l'un des visages les plus visibles de sa génération, tout en établissant une norme dans l'interprétation des personnages les plus divers qu'il affronte encore aujourd'hui, a déclaré M. Barnet.









Sa forte détermination à promouvoir et à développer la cinématographie nationale s'est concrétisée par les efforts considérables qu'il a déployés pour maintenir le Festival du film de Gibara, qui est déjà un espace consolidé, et, plus récemment, pour obtenir pour l'île de la jeunesse le Festival de l'Isla Verde, a-t-il souligné.

L'intellectuel cubain a déclaré que Perugorría est un artiste aux multiples facettes et qu'il incarne les valeurs les plus profondes de l'identité nationale.

Pour sa part, Perugorría a dédié le prix à sa famille, à tous ses collègues, dont Mirta Ibarra, Adela Legrá, Isabel Santos, Luis Alberto García et beaucoup d'autres dont l'œuvre est bien établie, ainsi qu'aux réalisateurs et aux techniciens.

À de nombreuses personnes dont le travail et la contribution au cinéma cubain sont importants, a déclaré l'acteur, peintre et écologiste, qui, par sa promotion et son dévouement au festival Isla Verde, contribue également à l'environnement de la communauté.

Perugorría a conclu son intervention en dédiant le prix et son affection particulière à sa femme, qui l'a accompagné dans son travail d'acteur, de peintre et dans tous ses projets.









Lors de la cérémonie, la médaille Alejo Carpentier a également été décernée à d'éminents travailleurs du secteur et à des cinéastes pour leurs mérites et leurs contributions à la culture cubaine.

À l'occasion du 65e anniversaire de l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographiques, le sceau commémoratif du 65e anniversaire de l'Icaic a également été décerné à ceux qui, dans différents domaines, ont consacré une partie de leur vie au septième art. (Source : Prensa Latina)