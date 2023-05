Les provocations contre le duo cubain Buena Fe se poursuivent en Espagne

Madrid, 24 mai (ACN) Le duo cubain Buena Fe a été attaqué mercredi par des groupes fascistes qui ont tenté d'empêcher un concert des artistes dans la ville de Barcelone.

En réponse à cet acte de violence, le leader du groupe populaire, Israel Rojas, a déclaré sur son profil Facebook qu'il n'est pas un homme violent, mais un apprenti compositeur qui est un peu comme un poète.

Aujourd'hui, ils ont voulu nous entraîner, moi et Yoel Martínez, qui est l'être humain le plus noble et le plus pacifiste que je connaisse, dans la violence, et ils y sont parvenus de justesse", a déclaré M. Rojas.

Il remercie infiniment les hommes et les femmes solidaires qui sont intervenus pour les appeler à se calmer, ainsi que les autres qui, sans appartenir à ce réseau d'amis, se sont montrés si coopératifs, "ils savaient que les agresseurs cherchaient à annuler la tournée d'un seul coup".

Au milieu de cette attaque fasciste et irrationnelle, une fille m'a serrée dans ses bras et m'a dit : non, s'il te plaît, tu es un artiste. Dans sa voix, il y avait toutes les femmes de ma famille, nous allons bien, mais une collègue a reçu les coups qui auraient dû être pour nous, a soutenu M. Rojas.

Ses derniers mots sur ce réseau social sont venus calmer la tempête et faire appel à l'une de ses mélodies :

Nous avons vu le visage du fascisme, la musique est notre force. La façon la plus violente de frapper ceux qui m'offensent (Source : Prensa Latina).