Les participants au festival Habano d'aujourd'hui dans les zones de culture du tabac

La Havane, 27 fév (ACN) Les participants au 24ème Festival du Havane, inauguré lundi au Palais des Congrès de La Havane, visiteront aujourd'hui les zones de culture du tabac de la province de Pinar del Río, qui se distingue comme étant le plus grand producteur de ce produit exportable.

La région de Vueltabajo, comme elle est également connue, dispose d'excellentes terres pour la récolte de la plante et surtout pour la production d'une feuille de qualité à partir de laquelle sont fabriqués les célèbres cigares Premium que la Corporación Habanos S.A. commercialise dans le monde entier.

Les amateurs de tabac cubain venus de dizaines de pays, parmi lesquels des spécialistes, des hommes d'affaires, des distributeurs, des concepteurs et des professionnels de la communication, découvriront le processus agricole, les semailles, la récolte, le séchage et la production manufacturée.

Dans les municipalités de Consolación del Sur, San Juan y Martínez et San Luis se trouvent les principaux centres de culture et d'élaboration des cigares de La Havane, tandis que des marques renommées comme Vegas Robaina, Romeo y Julieta ou Cohíba ont distingué et promu l'exportation de ce produit et ont favorisé la célébration d'événements internationaux tels que le Festival du Habano.

Cet événement traditionnel, qui comprend une foire commerciale au Palais des congrès de La Havane, un séminaire international, des visites de célèbres usines de La Havane, des présentations de nouveaux produits, des concours et des jumelages exclusifs, se tiendra jusqu'à vendredi.

Cette 24e édition est consacrée aux 50e et 55e anniversaires des célèbres marques Quai D'Orsay et Trinidad, respectivement, et au 30e anniversaire de Corporación Habanos S.A. (Source : ACN).