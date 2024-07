Cuba se souvient de Raúl Roa, ministre des affaires étrangères de la dignité

La Havane, 6 juil (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministre cubain des Affaires étrangères, a rendu hommage aujourd'hui à Raúl Roa García, le Chancelier de la Dignité, à l'occasion du 42ème anniversaire de son départ physique.

L'empreinte de l'écrivain, polémiste, professeur, historien, homme politique et diplomate cubain transcende la mémoire de ceux qui défendent aujourd'hui la diplomatie révolutionnaire, a déclaré le chef de la diplomatie cubaine à Cuba.

Roa García est décédé à La Havane le 6 juillet 1982, à l'âge de 75 ans, et le peuple cubain lui a rendu hommage dans l'Aula Magna de l'Université de La Havane.

L'époque où Roa était ministre des affaires étrangères (1959-1976) a été marquée par la politique de la guerre froide, qui a soutenu la montée des mouvements de libération nationale pour l'indépendance de nombreux pays du tiers monde.

L'héritage du diplomate perdure et l'on se souvient encore de ses paroles prononcées à San José, au Costa Rica, à la fin du mois d'août 1960, lors d'une réunion de l'Organisation des États américains (OEA), alors qu'il était convaincu que les dénonciations par Cuba d'une agression imminente de la CIA ne trouveraient jamais d'écho, de résonance ou d'accueil.

C'est là qu'il gagne le surnom de Chancelier de la Dignité, se lève de son siège, demande la parole et annonce le retrait de sa délégation : "Je pars avec mon peuple et avec mon peuple les peuples de notre Amérique partent aussi", dit-il et quitte la salle avec sa délégation pour être accueilli à l'extérieur par une foule scandant "Cuba oui, Yankees non !