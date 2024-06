L'ambassadeur de Cuba valorise les liens universitaires avec la France

Paris, 19 juin (ACN) L'ambassadeur de Cuba en France, Otto Vaillant, a souligné ce mercredi les liens universitaires entre les deux pays et leur contribution au développement de la société, à l'occasion de l'inauguration d'une réunion bilatérale sur l'internationalisation des universités.

Nous concevons les relations entre Cuba et la France renforcées dans le domaine universitaire comme un soutien indispensable à la coopération scientifique, culturelle, sportive et économique, a-t-il souligné en présence de représentants du gouvernement et des universités locales et d'une trentaine de directeurs des relations internationales des universités de l'île.

Selon le diplomate, la nation antillaise est attachée à la collaboration dans ce secteur en raison de sa contribution au développement socio-économique et à la recherche de solutions dans les périodes difficiles.

À cet égard, il a rappelé le contexte particulier dans lequel vit Cuba, soumise à plus de six décennies de blocus imposé par les États-Unis pour l'asphyxier.

La participation ici de 28 cadres de nos universités est la preuve de cet intérêt pour les liens dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, a-t-il déclaré.

Otto Vaillant a salué la signature de 87 accords bilatéraux depuis 2018 et l'approbation de six projets du Fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI).

Nous avons tous le défi de donner de la lumière et de la vie à ces accords et d'en faire une réalité pour le bien-être des deux nations, a-t-il ajouté.

La chef de la délégation cubaine, María Victoria Villavicencio, a inscrit la présence sur le sol français dans la concrétisation d'un projet parrainé par le FSPI visant à renforcer la stratégie d'internationalisation des universités cubaines.

Elle a également souligné l'importance d'identifier de nouvelles opportunités d'échanges académiques (Source:PL).