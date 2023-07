Le président cubain défend la collaboration médicale cubaine face aux calomnies des États-Unis

La Havane, 23 juillet (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a réaffirmé ce dimanche que la collaboration médicale avec les pays frères se poursuivait, en tant qu'élément emblématique de la politique étrangère de l'île caribéenne, malgré les calomnies des États-Unis. Dans son profil Twitter, le dirigeant cubain a qualifié cette activité de légitime et altruiste et l'a défendue contre la "sale campagne des États-Unis pour tenter de dénigrer cet effort" du système de santé cubain.

Le chef d'État antillais a affirmé que la politique hostile de Washington vise à priver des centaines de milliers de personnes dans le monde des services médicaux de qualité fournis par les professionnels de ce secteur.

La position du président de la République de Cuba réaffirme la dénonciation faite la veille par son ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, d'une nouvelle campagne de discrédit orchestrée par la Maison Blanche contre la coopération médicale internationale de l'île.

Les États-Unis ont lancé un appel qui alloue des millions de dollars pour promouvoir une campagne contre la coopération médicale de l'île des Caraïbes dans le monde, basée sur la calomnie, a réfuté Bruno Rodríguez.

Les dirigeants nord-américains font une fois de plus appel aux critères fantaisistes selon lesquels il existerait un "esclavage moderne" et un "trafic d'êtres humains" qui porteraient préjudice à ceux qui travaillent dans le système de santé de la nation caribéenne.

Cette campagne frénétique remonte à 2018 et est soutenue par des sénateurs et des membres du Congrès associés à la mafia anticubaine de Floride (sud-est des États-Unis) et par des fonctionnaires frénétiques du département d'État des États-Unis.

Malgré les nombreux obstacles à cette activité internationaliste, Cuba a commencé l'année 2023 avec 23 792 collaborateurs du secteur dans 56 pays ; grâce à cet acte humaniste, au cours des 59 dernières années de collaboration, plus de deux milliards de patients ont été traités dans le monde.