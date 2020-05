Plus de deux mille Cubains sont rentrés à Cuba au milieu de la situation épidémiologique

La Havane, 12 mai (ACN) Au milieu de la complexe situation épidémiologique internationale, plus de deux mille Cubains sont rentrés à Cuba provenant de 15 nations, Bruno Rodríguez Parrilla, ministre des Affaires étrangères, a affirmé aujourd'hui.

Des vols de retour ont été organisés grâce à la coopération entre des autorités cubaines et leurs homologues des pays concernés, il a informé sur son profil Twitter.

Le chancelier a souligné que les consulats de l'Île offrent des informations opportunes aux nationaux à l'extérieur, continuaient de surveiller la situation avec des Cubains échoués dans différents pays et apportent leur soutien.

Il a assuré qu'ils font des efforts pour, chaque fois qu'il soit possible, concrétiser le retour à Cuba.