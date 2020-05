Des parlementaires britanniques exigent la fin du blocus nord-américain pendant la pandé

La Havane, 15 avril (ACN) Un groupe de 56 parlementaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé Dominic Raab, Premier ministre par intérim, d’exiger la fin du blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba pendant la pandémie du nouveau coronavirus.

Le député Grahame Morris, président du Groupe parlementaire de tous les partis liés à Cuba, a coordonné la lettre qui demande au gouvernement britannique de faire une déclaration publique et poser le problème directement avec ses homologues au gouvernement nord-américain, Cubaminrex publie.

La missive des députés britanniques cite des exemples de tout le monde où les gouvernements et les organisations internationales ont exigé l’autorisation pour l'entrée d'aide humanitaire à Cuba afin de combattre la COVID-19, par exemple Michelle Bachelet, haute-commissionnée des Nations unies pour les Droits de l'homme, qui a publiquement demandé que les sanctions à La Havane soient suspendues.

Les parlementaires reconnaissent aussi que malgré les difficultés que Cuba affronte, l'île a envoyé plus de 700 professionnels de la santé à 17 pays, comme l'Italie, l'Andorre, Sainte-Lucie et la Jamaïque, et a permis que la croisière britannique MS Braemar accoste pour que les passagers, y compris cinq malades avec coronavirus, puissent rentrer à la maison.

Grahame Morris a dit : "Le gouvernement cubain a offert désintéressément un refuge sûr aux passagers de la croisière britannique MS Braemar, en permettant d'accoster à La Havane quand beaucoup de pays ont refusé”.