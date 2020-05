Le PCC adresse un message de félicitation au Parti communiste vietnamien

La Havane, 19 mai (ACN) Le Parti communiste de Cuba (PCC) a adressé un message de félicitation au Parti communiste vietnamien, à l’occasion de l’anniversaire 130 de la naissance de Ho Chi Minh.

La missive qualifie d'indestructible l’amitié entre les deux nations, et souligne, comme ses personnages principaux, les leaders historiques des deux peuples : le Commandant en chef Fidel Castro et le père de l'indépendance vietnamienne, le journal Granma publie.

Le message explique que la proximité affective, forgée par la chaleur du combat contre l'agression des États-Unis à la péninsule asiatique, « constitue un vrai exemple pour le monde, quand l'humanité a besoin de la solidarité et de la coopération pour sauver des vies face à la pandémie ».

De la même manière, on réaffirme la décision du PCC de continuer de renforcer les relations avec le

Parti communiste vietnamien et le legs du fondateur Ho Chi Minh, qui guident le peuple et les nouvelles générations « dans la construction de la Patrie socialiste 10 fois plus belle ».