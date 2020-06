Des médecins cubains partiront vers le Pérou pour combattre la COVID-19

La Havane, 3 juin (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministre cubain des Affaires étrangères, a annoncé aujourd'hui qu’une brigade de professionnels de la santé partira prochainement vers le Pérou pour combattre le nouveau coronavirus.

Rodríguez Parrilla a expliqué sur son compte officiel Twitter que le contingent internationaliste cubain travaillera dans de différentes régions de cette nation sud-américaine, en réponse à une demande de soutien du gouvernement péruvien.

Jusqu'à présent, plus de mille collaborateurs cubains, membres du Contingent international Henry Reeve, lutte contre la pandémie de la COVID-19 dans plus de 20 nations de l'Amérique, l'Afrique et l'Europe.