Armando Hart Dávalos sera honoré à l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance

La Havane, 4 juin (ACN) L'intellectuel et homme politique cubain Armando Hart Dávalos (1930-2017) sera honoré le 12 juin prochain dans le salon Bolivar du Centre d'études sur Martí, à l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance.

Selon un communiqué de presse, la cérémonie aura lieu à 11 heures du matin, avec un petit nombre de représentants d’institutions dédiées à Martí, afin de respecter les mesures d'éloignement physique imposées par les entités de santé du pays dans l'affrontement à la pandémie de la Covid-19.

Le 13 juin prochain on célèbrera le 90e anniversaire de la naissance du docteur Hart Dávalos, l'une des figures indispensables de la Révolution cubaine, un important lutteur contre la tyrannie de Fulgencio Batista et un constructeur dévoué de la nouvelle Patrie et du socialisme.

Il a été fondateur du Movimiento 26 de Julio et membre de sa Direction nationale, et après le triomphe révolutionnaire de 1959 il a réalisé des tâches importantes comme ministre de l'Éducation.

Armando Hart Dávalos a été aussi fondateur du Parti communiste de Cuba (PCC), dont il a été secrétaire organisateur et premier secrétaire dans l’ancienne province d'Oriente.

Avec le soutien des intellectuels nationaux il a été ministre de la Culture jusqu'à 1997, moment où il a été nommé directeur du Bureau du Programme sur Marti et président de la Société culturelle José Martí, ce qu’il a qualifié de la responsabilité la plus importante de sa vie.

Hart a été caractérisé par la livraison au travail, par la défense des intérêts de la nation cubaine, par sa loyauté invariable à Fidel, à Raul, au PCC et à la Patrie, et par ses contributions à l'éducation, à la culture et à la pensée politique cubaine.