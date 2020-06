Cuba confirme 12 nouveaux cas de la COVID-19 et zéro décès hier

La Havane, 4 juin (ACN) Jusqu'à la clôture de ce mercredi, à Cuba 527 personnes sont hospitalisées et 1 955 personnes sont surveillées à domicile par le Système de soins primaires de santé.

Pour la détection de la COVID-19, 2 100 cas ont été étudiés hier, dont 12 ont été positifs. Le pays a effectué 112 449 tests, dont 2 119 ont été positifs (1,9%). Donc, 12 nouveaux cas ont été confirmés hier, pour un total de 2 119 dans le pays.

Les 12 cas confirmés sont Cubains, et tous (100%) ont été des contacts de cas confirmés.

Des 12 cas confirmés, six (50%) sont des femmes et six (50%) sont des hommes. Des cas positifs sept (58,3%) ont été asymptomatiques.

Du nombre total de patients diagnostiqués avec la maladie, 191 (97,9%) présentent une évolution clinique stable. On rapporte 83 décès (0 hier), deux évacués, 1 839 se sont remises (9 sont sortis de l’hôpital hier), et quatre dans un état grave.

Jusqu'au 3 juin, on rapporte 185 pays avec des cas de la COVID-19, avec 6 millions 348 900 cas confirmés (+103 548) et 380 810 décès (+4 383) avec une létalité de 6,00% (-0,03).

Dans la région des Amériques on rapporte 3 millions 019 104 cas confirmés (62 572), 47,55% du total des cas rapportés dans le monde, avec 168 264 décès (3 002) et une létalité de 5,57% (-0,02).