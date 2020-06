Díaz-Canel affirme que personne ne se rend ici

La Havane, 4 juin (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Président de la République de Cuba, a dénoncé aujourd'hui sur Twitter les nouvelles sanctions annoncées par le gouvernement des États-Unis contre l'Île, et il a assuré qu'ici personne ne se rend.

« Le gouvernement impérial applique de nouvelles sanctions qui touchent le peuple cubain, tandis que le peuple nord-américain est fortement frappé par la pandémie et l'escalade raciste », le mandataire a exprimé.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministre des Affaires étrangères de Cuba, a rejeté ce mercredi les nouvelles sanctions annoncées par le Département d'État des États-Unis contre sept entités de l'Île, y compris l'institution financière Fincimex, trois hôtels, deux centres de plongée et un parc marin pour des touristes.

Avec l'actualisation, la liste comprend maintenant plus de 200 entités et sous-entités de la plus grande Île des Antilles, y compris des entreprises, des sociétés anonymes, la zone spéciale de développement Mariel, les ministères des Forces armées révolutionnaires et de l'Intérieur, ainsi que la Police nationale révolutionnaire.