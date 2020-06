Díaz-Canel participera à la conférence de haut niveau sur l’économie, les finances et le commerce de l’ALBA-TCP

La Havane, 9 juin (ACN) Miguel Díaz-Canel, Président de la République de Cuba, participera à la conférence de haut niveau sur l’économie, les finances et le commerce dans le cadre de la COVID-19, convoquée par l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique - Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP).

L'événement, qui aura lieu de façon virtuelle le mercredi 10 juin, a été promu par le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, le ministère des Affaires étrangères cubain informe sur son site Internet.

Cela sera un espace adéquat pour débattre sur la difficile situation économique globale à cause du nouveau coronavirus, afin d'exprimer des critères et d’établir des propositions pour faire face depuis l'Alliance aux défis économiques régionaux et globaux.