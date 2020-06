Raúl a présidé la réunion du Bureau politique pour analyser les propositions visant à la récupération post-COVID-19

La Havane, 10 juin (ACN) Présidé par son Premier Secrétaire, le Général d'Armée Raúl Castro Ruz, le Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Cuba a siégé ce mardi pour analyser les propositions visant à la récupération post-COVID-19 dans le pays, y compris des mesures à mettre en place au cours des trois phases conçues pour la première étape de ce processus graduel. Cette question sera aussi analysée aujourd’hui en session extraordinaire du Conseil des ministres.

Pendant l'analyse du Bureau politique on a reconnu le travail accompli par tout notre peuple, qui a permis de faire face heureusement aux défis que cette épidémie. De la même manière, on a réitéré que dans les circonstances actuelles et futures on ne peut négliger la discipline et les mesures dans le but d’éviter la propagation de la maladie.

À propos de ce plan, notre peuple recevra des informations détaillées ce jeudi, pendant le programme de télévision Mesa Redonda (Table ronde).