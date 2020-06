MINSAP confirme 11 nouveaux cas de la COVID-19 dans le pays

La Havane, 16 juin (ACN) Jusqu'à la clôture de ce lundi, à Cuba 400 personnes sont hospitalisées et 552 personnes sont surveillées à domicile par le Système de soins primaires de santé.

Pour la détection de la COVID-19, 2 582 cas ont été étudiés hier, dont 11 ont été positifs. Le pays a effectué 138 831 tests, dont 2 273 ont été positifs (1,6%). Donc, 11 nouveaux cas ont été confirmés hier, pour un total de 2 273 dans le pays.

Des 11 cas confirmés, 10 sont Cubains et un étranger ; six ont été des contacts de cas confirmés et cinq ont une source d’infection inconnue.

Des cas confirmés, quatre (36,4%) sont des hommes et sept (63,6%) sont des femmes. Trois (27,3%) des cas confirmé ont été asymptomatiques.

Du nombre total de patients diagnostiqués avec la maladie, 188 (97,4 %) présentent une évolution clinique stable. On rapporte 84 décès (0 hier), deux évacués, 1 994 (88%) se sont remises (29 sont sortis de l’hôpital hier), un dans un état critique et quatre dans un état grave.

Jusqu'au 15 juin, on rapporte 185 pays avec des cas de la COVID-19, avec 7 millions 882 230 cas confirmés (+122 539) et 433 259 décès (+3 132) avec une létalité de 5,50% (-0,05).

Dans la région des Amériques on rapporte 3 millions 848 098 cas confirmés (+59 550), 48,82% du total des cas rapportés dans le monde, avec 203 692 décès (+1 818) et une létalité de 5,29% (-0,04).