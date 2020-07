Cuba accueille des visiteurs étrangers

La Havane, 1 juillet (ACN) Dès aujourd'hui Cuba accueille de nouveau le tourisme international, après la fermeture des frontières du pays pendant plus de trois mois à cause de la crise sanitaire de la COVID-19.

D’après le ministre du tourisme Juan Carlos García, la réouverture commencera par des installations hôtelières de Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz et Cayo Santa María, parce qu’ils sont des principaux pôles du tourisme de plage à Cuba et sont situés dans des zones isolées.

Le 18 juin dernier, les agents de tourisme et les tour-opérateurs ont commencé à vendre des voyages à des étrangers pour le 1er juillet, bien que l'arrivée du tourisme sera aussi différente pendant les trois phases de récupération de la première étape post-COVID-19.

Les voyageurs internationaux ne pourront pas sortir de ces territoires, mais ils auront des excursions, location de voitures et d'autres services dans ces lieux.

De plus, ils seront soumis à des examens médicaux, une fois arrivés au pays caribéen, puisque le ministère du Tourisme (MINTUR) a spécifié qu’un protocole sanitaire et de protection sera appliqué dès le début. Ce protocole répond aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Organisation mondiale du tourisme (OIT) et du ministère de la Santé publique (MINSAP) de Cuba.

Le titulaire a aussi souligné que chaque installation hôtelière compte des médecins et des épidémiologistes qui contrôleront la situation, et dans le cas d'un problème avec des touristes ou des travailleurs, on a prévu des tests, des transferts et des hospitalisations rapides.

Selon les autorités sanitaires, le pays peut accueillir des étrangers dans ces îlots, grâce au contrôle sanitaire efficace pendant la pandémie et l'expérience acquise dans des questions telles que l’isolement et les recherches constantes.

Les chaînes hôtelières cubaines Cubanacán, Gran Caribe et Islazul ont déjà informé les hôtels qui commencent des opérations pendant la première phase, et quelques étrangères comme l'espagnole Meliá.