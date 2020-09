COVID-19 à Cuba : un total de 5 270 cas jusqu'à présent

La Havane, 23 sept (ACN) Jusqu'à la clôture de ce mardi, à Cuba 8 870 personnes sont hospitalisées pour la surveillance clinique et épidémiologique, dont 6 940 sont sous surveillance, 1 362 suspects et 568 confirmés.

Pour la détection de la COVID-19, 7 321 cas ont été étudiés hier, dont 48 ont été positifs. Le pays a effectué 561 746 tests, dont 5 270 (0,94%) ont été positifs. Donc, 48 nouveaux cas ont été confirmés hier, pour un total de 5 270 dans le pays.

Tous les cas diagnostiqués sont Cubains, 44 ont été contacts de cas confirmés et quatre ont une source d’infection inconnue.

Des cas confirmés, 33 hommes et 15 femmes, 39 (81,2%) ont été asymptomatiques, avec un total de 3 162, soit 60,0% des cas confirmés jusqu'à présent.

Du nombre total de patients diagnostiqués avec la maladie, 568 (11,0%) sont hospitalisés, 560 (98,5%) présentent une évolution clinique stable. On rapporte 118 décès (1 hier), deux évacués, 76 patients sont sortis de l’hôpital hier, 4 582 (86,9%) se sont remis, six patients dans un état grave et deux patients dans un état critique.

Jusqu'au 22 septembre, on rapporte 185 pays avec des cas de la COVID-19, avec 31 millions 377 058 cas confirmés (+285 589) et 965 681 décès (+4 329) avec une létalité de 3,08 (-0,01).

Dans la région des Amériques on rapporte 15 millions 810 903 cas confirmés (+106 270), 50,39% du total des cas rapportés dans le monde, avec 534 546 décès (+2 006) et une létalité de 3,38 (-0,01).