Cuba participera à une réunion de haut niveau sur l’égalité des femmes

La Havane, 1 oct (ACN) Cuba participera aujourd'hui à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à l’occasion de l'Anniversaire 25 de la 4e Conférence mondiale sur les femmes et pour examiner l'application des droits des femmes dans le monde entier.

Dans le rendez-vous on analysera les progrès et les défis actuels dans la mise en œuvre de la Déclaration et le Programme d'action de Beijing, compte tenu de la lenteur du processus pour atteindre l'égalité des genres.

L’Île sera représentée par Teresa Amarelle Boue, secrétariat général de la Fédération des femmes cubaines, qui a été présente aussi dans la Conférence mondiale de Beijing en 1995 avec une importante délégation dirigée par l'héroïne Vilma Espín Guillois.

Actuellement, les Cubaines représentent 49 % du secteur public civil; plus de 80 % ont un niveau moyen supérieur ou supérieur; 81,9 % des professeurs et de maîtres; plus de 70 % des juges professionnels et fiscaux; 69,6 % du secteur de la Santé publique; 62 % des médecins et 53,5 % du système des sciences, l'innovation et la technologie.