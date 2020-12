MINSAP rapporte 86 nouveaux cas de COVID-19 à Cuba

La Havane, 11 déc (ACN) Jusqu'à la clôture de ce jeudi à Cuba 4 113 personnes sont hospitalisées pour la surveillance clinique et épidémiologique, 760 suspects, 2 514 sont sous surveillance et 839 confirmés.

Pour la détection de la COVID-19, 10 795 cas ont été étudiés hier, dont 86 ont été positifs. Le pays a effectué 1 229 513 tests, dont 9 267 (0,75%) ont été positifs.

Des nouveaux cas, 51 ont été contact de cas confirmés, 31 ont une source d’infection à l’étranger et quatre ont une source d’infection inconnue.

Du nombre total de patients diagnostiqués avec la maladie, 839 (9,1%) sont hospitalisés, 829 (98,8%) présentent une évolution clinique stable. On rapporte 136 décès (0 hier), deux évacués, 78 patients sont sortis de l’hôpital hier, 8 290 (89,4%) se sont remis, six patients dans un état grave et quatre patients dans un état critique.