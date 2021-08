Cuba ratifie son rejet total des essais nucléaires

La Havane, 30 août (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministre des Affaires étrangères, a réitéré le compromis de Cuba avec le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

À l'occasion de la Journée international contre ces essais, le Chancelier cubain a exhorté sur Twitter à la prompte entrée en vigueur de ce document pour avancer vers le désarmement nucléaire.

L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 29 août la Journée internationale contre les essais nucléaires afin d’attirer l'attention du monde sur la gravité de ce sujet et d’exhorter à une action unifiée.

Le site officiel de l'ONU rapporte que « Depuis que les essais nucléaires ont commencé en 1945, plus de deux mille épreuves ont été exécutées, en laissant des conséquences dévastatrices pour l'humanité ».

Conformément à cette publication, cette journée internationale est plus importante si l’on tient compte du fait que les armes atomiques contemporaines sont de plus en plus puissantes et destructives.

Cependant, l'instrument international qui empêcherait ces essais, le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (1996), n'est pas encore entré en vigueur.