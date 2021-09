Cuba ratifie son engagement en faveur du retour des médecins enlevés au Kenya

La Havane, 17 sept (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel, a rappelé ce jeudi les anniversaires des médecins Assel Herrera et Landy Rodríguez, enlevés au Kenya il y a deux ans et il a ratifié son engagement en faveur de leur retour au pays en toute sécurité.

Par le biais de son compte Twitter, le président leur a adressé «une chaleureuse accolade à l'occasion de leurs anniversaires, respectivement les 15 et 16 septembre».

«Cuba, qui n'oublie pas ses enfants, reste engagée envers le retour en toute sécurité de ces deux personnes dans leur Patrie. Nous ne nous lasserons jamais», a ajouté le chef de l'État.

Le Dr Herrera, spécialiste en médecine générale intégrale de la province de Las Tunas, dans l'est du pays, et son collègue Rodriguez, chirurgien de la province de Villa Clara, dans le centre, faisaient partie de la mission médicale de la plus grande des Antilles au Kenya.

Selon la presse, Tombés dans une embuscade, le 12 avril 2019, ils ont été kidnappés par des membres du groupe Al Shabab et emmenés en Somalie alors qu'ils étaient en service.

Depuis lors, le gouvernement de Cuba a ratifié à plusieurs reprises la communication permanente au plus haut niveau avec les autorités kenyanes et somaliennes pour leur retour à Cuba.

RHC