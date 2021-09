Avant-projet du Code des familles: moderne, actuel, révolutionnaire en soi

La Havane, 16 sept. (RHC)- L'avant-projet du Code des familles est d’ores et déjà disponible sur le site web du ministère de la Justice.

En conférence de presse, Oscar Manuel Olivera, ministre cubain de la justice, a souligné que ce document s’attache à la lettre et à l’esprit de la Constitution et propose une mise à jour des institutions juridico-familiales en fonction du caractère humaniste de notre processus social.

«C'est aussi le résultat de la pratique judiciaire à Cuba… Il s'agit déjà d'un projet moderne, actualisé, révolutionnaire en soi dans la manière dont il aborde toutes les avancées de la législation de droit comparé avec une capacité extraordinaire de l’adapter aux réalités de la société actuelle et perfectible de notre pays».

Une adresse de courrier électronique est également mise en place pour recevoir les avis et opinions de la population.

Le ministre de la Justice a souligné que ce processus ne remplace pas la consultation populaire prévue après son approbation à l’Assemblée Nationale pendant sa session d’hiver.

Dans une autre partie de la conférence de presse, Yamila González, vice-présidente de l'Union des juristes de Cuba, a expliqué les principaux éléments du projet de Code des familles, parmi lesquels le fait qu'il protège toutes les expressions de la diversité familiale et le droit de chaque personne à former une famille, conformément aux principes constitutionnels de pluralité, d'inclusion et de dignité humaine.

«Dans son essence, il reflète la réalité sociale, la réalité juridico-familiale qui existe dans notre société. Cet avant-projet est, autrement dit, le reflet de cette réalité et tente d'apporter des solutions aux conflits divers et complexes qui existent dans cette réalité. Lorsque nous regardons au-delà de la famille traditionnelle, nous voyons aussi des familles composées d'une mère et de ses enfants, d'un père élevant seul ses enfants, d'adultes, de familles homoparentales, une énorme diversité de familles que le Code a la responsabilité d'inclure dans son contenu».

RHC