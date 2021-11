COVID-19 à Cuba : 549 nouveaux cas et six décès

La Havane, 2 nov (ACN) Jusqu'à la clôture de ce lundi, à Cuba 10 834 personnes sont hospitalisées pour la surveillance clinique et épidémiologique, 5 885 suspects, 1 571 sont sous surveillance et 3 378 confirmés.

Pour la détection de la COVID-19, 17 047 cas ont été étudiés hier, dont 546 personnes ont été positives. Le pays a effectué 10 558 968 tests, dont 953 183 ont été positifs.

Des nouveaux cas, 548 ont été contact de cas confirmés, 0 avec une source d’infection à l’étranger et un avec une source d’infection inconnue.

Du nombre total de patients diagnostiqués avec la maladie, 3 378 sont hospitalisés, 3 282 présentent une évolution clinique stable. On rapporte 8 246 décès (six hier), deux évacués, 839 patients sont sortis de l’hôpital hier, 941 502 se sont remis, 59 patients dans un état grave et 37 patients dans un état critique.